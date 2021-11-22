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Футбол в России

Глава РПЛ Хачатурянц заявил, что продолжит возглавлять экспертно-судейскую комиссию

В понедельник Хачатурянц был единогласно избран на пост президента РПЛ

МОСКВА, 22 ноября. /ТАСС/. Глава Российской премьер-лиги (РПЛ) Ашот Хачатурянц продолжит возглавлять экспертно-судейскую комиссию при президенте Российского футбольного союза (РФС). Об этом Хачатурянц заявил журналистам.

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В понедельник Хачатурянц был единогласно избран на пост президента РПЛ.

"Я остаюсь в экспертно-судейской комиссии, - заявил Хачатурянц. - Со стороны Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) возражений нет. Считаю, что значимость этого органа трудно переоценить. У нас есть этот инструмент, который выносит окончательные решения, они обоснованные, не эмоциональные".

Хачатурянцу 53 года, он занимает пост руководителя судейского комитета РФС с ноября 2019 года. Хачатурянц является председателем экспертно-судейской комиссии при президенте РФС. С 2020 года он входит в исполнительный комитет РФС.

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