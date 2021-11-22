Хачатурянц: клубы РПЛ примут решение по формату чемпионата до конца марта 2022 года

МОСКВА, 22 ноября. /ТАСС/. Клубы Российской премьер-лиги (РПЛ) примут решение по формату чемпионата после формирования стратегии лиги, которое планируют завершить до конца марта 2022 года. Об этом на пресс-конференции сообщил глава РПЛ Ашот Хачатурянц.

В июле Российский футбольный союз (РФС) представил четыре варианта реформирования системы российского футбола, которые были созданы по итогам совместного исследования с нидерландской компанией Hypercube.

"Мы имеем четыре варианта, которые будем обсуждать, - сказал Хачатурянц. - Мы ориентированы на увеличение количества матчей. Сейчас сложно сказать, какой из вариантов будет выбран".

"Выбор окончательного варианта зависит от того, какую работу мы сможем провести с клубами, у них разные взгляды. Но в целом для российского футбола важно увеличение количества игр, увеличение интенсивности. Нужно время, чтобы выбрать оптимальную схему. Думаю, это будет вместе со стратегией, в ней будет представлена согласованная новая схема", - добавил президент РПЛ.

Хачатурянц отметил, что клубы хотят привлечь иностранных инвесторов. "Мы хотим и западных инвесторов, потому что это поднимает статус, внимание к чемпионату, - отметил он. - Если у нас станет больше на два-три частных клуба, которые перестанут зависеть от местных бюджетов, интерес к чемпионату резко повысится, в том числе и конкурентоспособность".