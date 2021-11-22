Алаев поблагодарил клубы РПЛ за согласие перенести тур в интересах сборной

МОСКВА, 22 ноября. /ТАСС/. Генеральный секретарь Российского футбольного союза (РФС) Александр Алаев поблагодарил клубы Российской премьер-лиги (РПЛ) за согласие перенести 22-й тур Тинькофф-РПЛ в интересах сборной России перед стыковыми матчами чемпионата мира. Об этом Алаев сообщил ТАСС.

На общем собрании в понедельник клубы премьер-лиги согласились перенести тур. Решение клубов должен утвердить исполком Российского футбольного союза. Игры 22-го тура запланированы на 19-20 марта.

"Хотел бы поблагодарить руководителей клубов Российской премьер-лиги, которые согласились перенести 22-й тур и дать дополнительное время главному тренеру для подготовки национальной команды к решающим матчам за право сыграть на чемпионате мира 2022 года", - сказал Алаев.

По итогам отборочного турнира на чемпионат мира команда России набрала 22 очка в 10 матчах и заняла второе место в группе Н, которое дает право на участие в играх плей-офф за выход в финальную часть турнира. Для попадания на мировое первенство, которое пройдет в Катаре, сборной России необходимо будет обыграть двух соперников. Жеребьевка раунда плей-офф состоится 26 ноября, полуфинальные матчи пройдут 24-25 марта, финальные - 28-29 марта.