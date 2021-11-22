Сборная России обыграла команду Чехии на женском чемпионате Европы по керлингу

ТАСС, 22 ноября. Женская сборная России по керлингу со счетом 9:2 обыграла команду Чехии в матче пятого тура предварительного этапа чемпионата Европы. Соревнования проходят в норвежском Лиллехаммере.

Чешские спортсменки отказались от продолжения борьбы после шести эндов из десяти.

В состав женской сборной России под руководством Сергея Беланова и Ирины Колесниковой включены Алина Ковалева (скип), Юлия Портунова, Галина Арсенькина, Екатерина Кузьмина и Мария Комарова.

Россиянки одержали три победы при двух поражениях и занимают четвертое место в турнирной таблице. Сборная Чехии потерпела третье поражение в пяти матчах. В следующем туре 23 ноября сборная России сыграет с командой Германии, чешские керлингистки встретятся с командой Дании.

Женская сборная России выигрывала соревнования в 2006, 2012, 2015 и 2016 годах. На турнире 2011 года в Москве российская команда стала третьей, а через три года в Швейцарии уступила в финале хозяйкам турнира.