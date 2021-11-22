Дюков уверен, что РПЛ под руководством Хачатурянца продолжит идти курсом преобразований

Председатель судейского комитета Российского футбольного союза (РФС) Хачатурянц в понедельник был избран единогласно на пост президента РПЛ. Выборы главы лиги прошли на заседании общего собрания клубов РПЛ, Хачатурянц был единственным кандидатом. На этом посту он сменил Сергея Прядкина, который возглавлял лигу с ноября 2007 года по октябрь 2021 года.

"Поздравляю Ашота Рафаиловича с избранием на пост президента РПЛ, - сказал Дюков. - Он зарекомендовал себя как эффективный управленец, который провел большую работу в судейском комитете, заложил основу для дальнейших изменений в этой сфере. Уверен, под его руководством лига продолжит идти курсом позитивных и созидательных преобразований, а взаимодействие РПЛ и РФС сохранит исключительно продуктивный характер".

Хачатурянцу 53 года, он занимает пост руководителя судейского комитета РФС с ноября 2019 года. Хачатурянц является председателем экспертно-судейской комиссии при президенте РФС. С 2020 года он входит в исполнительный комитет РФС.