"Спартак" проиграл "Йокериту" в матче регулярного чемпионата КХЛ

МОСКВА, 22 ноября. /ТАСС/. Московский "Спартак" проиграл хельсинкскому "Йокериту" со счетом 1:6 в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Встреча прошла на арене "Мегаспорт" в Москве.

В составе "Йокерита" заброшенными шайбами отметились Юлиус Юнттила (3-я минута), Тему Турунен (4), Брайан О'Нилл (15), Петтери Линдбом (24), Отто Лескинен (35) и Маркус Хянникяйнен (57). У красно-белых отличился Сергей Широков (37).

Команды уже встречались друг с другом в нынешнем сезоне регулярного чемпионата в субботу, тогда сильнее оказались москвичи (4:2). Подопечные Бориса Миронова прервали серию из двух побед и располагаются на седьмой строчке в турнирной таблице Западной конференции с 34 очками в активе после 32 матчей. Команда из Хельсинки остается лидером таблицы, набрав 44 очка после 31 игры.

В следующем матче "Спартак" на выезде сыграет с "Куньлунь Ред Стар" 25 ноября. "Йокерит" днем ранее в гостях встретится с ярославским "Локомотивом".

В других матчах игрового дня хабаровский "Амур" дома проиграл омскому "Авангарду" (1:3), череповецкая "Северсталь" в гостях обыграла подмосковный "Витязь" (2:1 по буллитам), московское "Динамо" дома победило "Куньлунь" (4:1), форвард бело-голубых Вадим Шипачев провел 800-й матч в КХЛ, став третьим хоккеистом в истории лиги, достигшим этой отметки после Сергея Мозякина (842 игры) и Евгения Бирюкова (869).

В новость внесены изменения в (22:19 мск) - добавлены результаты других матчей.