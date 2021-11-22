"Спартак" проиграл "Йокериту" в матче регулярного чемпионата КХЛ

МОСКВА, 22 ноября. /ТАСС/. Московский "Спартак" проиграл хельсинкскому "Йокериту" со счетом 1:6 в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Встреча прошла на арене "Мегаспорт" в Москве.
В составе "Йокерита" заброшенными шайбами отметились Юлиус Юнттила (3-я минута), Тему Турунен (4), Брайан О'Нилл (15), Петтери Линдбом (24), Отто Лескинен (35) и Маркус Хянникяйнен (57). У красно-белых отличился Сергей Широков (37).
Команды уже встречались друг с другом в нынешнем сезоне регулярного чемпионата в субботу, тогда сильнее оказались москвичи (4:2). Подопечные Бориса Миронова прервали серию из двух побед и располагаются на седьмой строчке в турнирной таблице Западной конференции с 34 очками в активе после 32 матчей. Команда из Хельсинки остается лидером таблицы, набрав 44 очка после 31 игры.
В следующем матче "Спартак" на выезде сыграет с "Куньлунь Ред Стар" 25 ноября. "Йокерит" днем ранее в гостях встретится с ярославским "Локомотивом".
В других матчах игрового дня хабаровский "Амур" дома проиграл омскому "Авангарду" (1:3), череповецкая "Северсталь" в гостях обыграла подмосковный "Витязь" (2:1 по буллитам), московское "Динамо" дома победило "Куньлунь" (4:1), форвард бело-голубых Вадим Шипачев провел 800-й матч в КХЛ, став третьим хоккеистом в истории лиги, достигшим этой отметки после Сергея Мозякина (842 игры) и Евгения Бирюкова (869).
В новость внесены изменения в (22:19 мск) - добавлены результаты других матчей.
|№
|Команда
|И
|В
|ВО
|ВБ
|ПБ
|ПО
|П
|Ш
|О
|1
|Йокерит
|31
|15
|3
|2
|2
|2
|7
|103-78
|44
|2
|Динамо М
|31
|19
|1
|1
|0
|0
|10
|105-73
|42
|3
|ЦСКА
|31
|13
|4
|3
|1
|1
|9
|76-64
|42
|4
|Северсталь
|30
|11
|3
|4
|2
|2
|8
|71-67
|40
|5
|СКА
|30
|13
|1
|3
|3
|2
|8
|98-68
|39
|6
|Локомотив
|31
|15
|1
|0
|3
|2
|10
|84-71
|37
|7
|Спартак
|32
|11
|5
|0
|1
|1
|14
|77-81
|34
|8
|Динамо Мн
|30
|11
|4
|0
|2
|2
|11
|89-96
|34
|9
|Торпедо
|30
|13
|1
|0
|2
|2
|12
|79-72
|32
|10
|Сочи
|31
|8
|2
|1
|3
|1
|16
|67-86
|26
|11
|Динамо Р
|29
|9
|1
|0
|3
|2
|14
|57-87
|25
|12
|Витязь
|31
|6
|0
|1
|5
|5
|14
|77-99
|24
|№
|Команда
|И
|В
|ВО
|ВБ
|ПБ
|ПО
|П
|Ш
|О
|1
|Металлург
|31
|20
|2
|3
|0
|1
|5
|109-68
|51
|2
|Трактор
|33
|15
|3
|6
|1
|1
|7
|99-78
|50
|3
|Салават Юлаев
|31
|17
|2
|1
|1
|1
|9
|90-62
|42
|4
|Ак Барс
|31
|13
|3
|3
|0
|4
|8
|72-68
|42
|5
|Авангард
|31
|17
|1
|1
|0
|1
|11
|88-69
|39
|6
|Сибирь
|31
|12
|0
|3
|1
|3
|12
|60-65
|34
|7
|Нефтехимик
|30
|11
|2
|1
|1
|3
|12
|77-81
|32
|8
|Автомобилист
|31
|10
|2
|1
|3
|2
|12
|101-91
|31
|9
|Амур
|32
|5
|2
|4
|2
|3
|16
|64-90
|27
|10
|Барыс
|30
|6
|3
|2
|2
|2
|15
|73-96
|26
|11
|Куньлунь
|31
|6
|1
|1
|1
|2
|20
|66-116
|19
|12
|Адмирал
|31
|5
|0
|1
|3
|2
|20
|53-101
|17