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КХЛ
Обновлено 

"Спартак" проиграл "Йокериту" в матче регулярного чемпионата КХЛ

Красно-белые прервали серию из двух побед
Вратарь "Спартака" Алексей Красиков Александр Щербак/ТАСС
Описание
Вратарь "Спартака" Алексей Красиков
© Александр Щербак/ТАСС

МОСКВА, 22 ноября. /ТАСС/. Московский "Спартак" проиграл хельсинкскому "Йокериту" со счетом 1:6 в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Встреча прошла на арене "Мегаспорт" в Москве.

В составе "Йокерита" заброшенными шайбами отметились Юлиус Юнттила (3-я минута), Тему Турунен (4), Брайан О'Нилл (15), Петтери Линдбом (24), Отто Лескинен (35) и Маркус Хянникяйнен (57). У красно-белых отличился Сергей Широков (37).

Команды уже встречались друг с другом в нынешнем сезоне регулярного чемпионата в субботу, тогда сильнее оказались москвичи (4:2). Подопечные Бориса Миронова прервали серию из двух побед и располагаются на седьмой строчке в турнирной таблице Западной конференции с 34 очками в активе после 32 матчей. Команда из Хельсинки остается лидером таблицы, набрав 44 очка после 31 игры.

В следующем матче "Спартак" на выезде сыграет с "Куньлунь Ред Стар" 25 ноября. "Йокерит" днем ранее в гостях встретится с ярославским "Локомотивом".

В других матчах игрового дня хабаровский "Амур" дома проиграл омскому "Авангарду" (1:3), череповецкая "Северсталь" в гостях обыграла подмосковный "Витязь" (2:1 по буллитам), московское "Динамо" дома победило "Куньлунь" (4:1), форвард бело-голубых Вадим Шипачев провел 800-й матч в КХЛ, став третьим хоккеистом в истории лиги, достигшим этой отметки после Сергея Мозякина (842 игры) и Евгения Бирюкова (869). 

В новость внесены изменения в (22:19 мск) - добавлены результаты других матчей.

Регулярный чемпионат КХЛ-2021/22. Западная конференция
КомандаИВВОВБПБПОПШО
1Йокерит311532227103-7844
2Динамо М3119110010105-7342
3ЦСКА31134311976-6442
4Северсталь30113422871-6740
5СКА30131332898-6839
6Локомотив311510321084-7137
7Спартак321150111477-8134
8Динамо Мн301140221189-9634
9Торпедо301310221279-7232
10Сочи31821311667-8626
11Динамо Р29910321457-8725
12Витязь31601551477-9924
Регулярный чемпионат КХЛ-2021/22. Восточная конференция
КомандаИВВОВБПБПОПШО
1Металлург312023015109-6851
2Трактор33153611799-7850
3Салават Юлаев31172111990-6242
4Ак Барс31133304872-6842
5Авангард311711011188-6939
6Сибирь311203131260-6534
7Нефтехимик301121131277-8132
8Автомобилист3110213212101-9131
9Амур32524231664-9027
10Барыс30632221573-9626
11Куньлунь31611122066-11619
12Адмирал31501322053-10117

 

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