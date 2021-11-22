Хоккеист "Спартака" Соколов договорился с игроком "Йокерита" о драке перед матчем

МОСКВА, 22 ноября. /ТАСС/. Нападающий "Спартака" Никита Соколов рассказал, что договорился с соперником из "Йокерита" Маркусом Хянникяйненом о драке до стартового вбрасывания матча команд в Континентальной хоккейной лиге. Об этом Соколов рассказал журналистам.

Драка началась спустя две секунды после стартового вбрасывания. В ней приняли участие Соколов и Олег Евенко от "Спартака", Хянникяйнен и Марко Аннтила от "Йокерита". Все игроки получили по пять минут штрафа.

"Договорились с соперником. Я в том сезоне играл с ним, у нас часто с ним были стычки", - сказал Соколов.

"Спартак" уступил "Йокериту" со счетом 1:6. "Мы должны были спокойно с ними играть и выигрывать. В Хельсинки, где мы победили, было много положительных моментов: выиграли все стыки, единоборства, из-за этого и победили. Может, сегодня настигли нас спад и усталость", - отметил он.

В следующем матче "Спартак" на выезде сыграет с "Куньлунь Ред Стар" 25 ноября.