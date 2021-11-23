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НХЛ

Дубль Гаврикова помог "Коламбусу" обыграть "Баффало" в матче НХЛ

Встреча завершилась со счетом 7:4
Владислав Гавриков AP Photo/Paul Sancya
Описание
Владислав Гавриков
© AP Photo/Paul Sancya

ТАСС, 23 ноября. "Коламбус" со счетом 7:4 победил "Баффало" в гостевом матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

В составе победителей шайбы забросили Джек Рославик (9-я и 15-я минуты), Оливер Бьоркстранд (21), Макс Доми (21), Владислав Гавриков (24; 60, в пустые ворота), Шон Курали (60, в пустые ворота). У "Баффало" отличились Тейдж Томпсон (4, 30), Земгус Гиргенсонс (20), Дилан Козенс (25).

Гавриков забросил первые шайбы в текущем сезоне, также на счету российского защитника семь результативных передач в 16 матчах. Его одноклубник Егор Чинахов не сумел отличиться.

"Коламбус" набрал 20 очков в 16 матчах и поднялся на четвертое место в таблице Столичного дивизиона, "Баффало" идет шестым в Атлантическом дивизионе с 16 очками за 18 игр. Следующую встречу "Коламбус" проведет 25 ноября дома против "Виннипега", "Баффало" в тот же день примет "Бостон".

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