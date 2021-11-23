Дубль Гаврикова помог "Коламбусу" обыграть "Баффало" в матче НХЛ

В составе победителей шайбы забросили Джек Рославик (9-я и 15-я минуты), Оливер Бьоркстранд (21), Макс Доми (21), Владислав Гавриков (24; 60, в пустые ворота), Шон Курали (60, в пустые ворота). У "Баффало" отличились Тейдж Томпсон (4, 30), Земгус Гиргенсонс (20), Дилан Козенс (25).

Гавриков забросил первые шайбы в текущем сезоне, также на счету российского защитника семь результативных передач в 16 матчах. Его одноклубник Егор Чинахов не сумел отличиться.

"Коламбус" набрал 20 очков в 16 матчах и поднялся на четвертое место в таблице Столичного дивизиона, "Баффало" идет шестым в Атлантическом дивизионе с 16 очками за 18 игр. Следующую встречу "Коламбус" проведет 25 ноября дома против "Виннипега", "Баффало" в тот же день примет "Бостон".