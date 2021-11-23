Российские конькобежцы могут вылететь в США на этап Кубка мира в среду

МОСКВА, 23 ноября. /Корр. ТАСС Рустам Шарафутдинов/. Сборная России по конькобежному спорту в среду может вылететь в США на этап Кубка мира. Об этом ТАСС сообщила исполнительный директор Союза конькобежцев России Варвара Барышева.

Этап Кубка мира в американском Солт-Лейк-Сити пройдет с 3 по 5 декабря. Российские конькобежцы пока не могут вылететь в США из Нидерландов из-за проблем с визами.

"Мы не получили от американцев по исходу понедельника информацию. Последняя информация была в 22:00 по Москве, они [представители американской стороны] работают в том числе и с Белым домом, и с рядом сенаторов, как нам они написали. Попросили ориентироваться на среду, команда пока размещена в отеле у аэропорта в Амстердаме", - сказала Барышева.

"Что касается вылета, то это будет зависеть еще от наличия мест на рейсах. Команда достаточно большая, не факт, что все одним рейсом вылетят. Пока ждем разрешения покупать билеты", - добавила она.