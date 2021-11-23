Минспорт: отчеты о подготовке к Универсиаде будут направляться в Администрацию президента

ЕКАТЕРИНБУРГ, 23 ноября. /ТАСС/. Информация о ходе выполнения работ по подготовке к Универсиаде 2023 года будет ежемесячно направляться в Администрацию президента РФ. Об этом сообщил первый заместитель министра спорта РФ Азат Кадыров в ходе рабочего совещания по подготовке к проведению Всемирных летних студенческих игр 2023 года в Екатеринбурге.

"По итогам первого дня визита выявлены недостатки у всех участников процесса, - сказал Кадыров. - Мы договорились, что ежемесячно будем информировать Администрацию президента о ходе выполнения работ".

Кадыров также отметил, что Минспорт РФ и дирекция Универсиады находятся в постоянном контакте с Международной федерацией университетского спорта. По итогам инспекционных визитов был уточнен перечень объектов, их параметры, финансовое обеспечение. Обновленная программа подготовки к Универсиаде включает 31 спортивный объект, семь вспомогательных, в том числе три объекта художественной программы.

В октябре президент РФ поручил провести заседание Совета по вопросам дальнейшего развития массового спорта и подготовки Универсиады, назначив ответственными своего помощника Игоря Левитина и вице-премьера Дмитрия Чернышенко.

Универсиада пройдет в Екатеринбурге с 8 по 19 августа 2023 года. Соревновательная программа включает 18 видов спорта, в которых будут разыграны 247 комплектов медалей.