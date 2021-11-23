Сергей Зубов назначен главным тренером молодежной сборной России по хоккею

МОСКВА, 23 ноября. /ТАСС/. Федерация хоккея России объявила о назначении на пост главного тренера молодежной сборной страны олимпийского чемпиона Сергея Зубова. Об этом сообщает пресс-служба организации.

Олег Браташ, ранее возглавлявший команду, переведен на должность старшего тренера. В тренерский штаб молодежной сборной России также вошли тренеры Александр Титов, Владимир Филатов, тренер вратарей Андрей Комиссаров, тренер-консультант Олег Знарок и тренеры по физподготовке Юрий Жданов и Кевин Чапмэн.

"Готов к выполнению обязанностей на предстоящем молодежном чемпионате мира, - сказал Зубов. - Считаю, что знаний и опыта нашему тренерскому штабу для работы на крупном турнире должно хватить. У нас хорошая талантливая команда, продолжаем подготовку в штатном режиме".

"Для эффективной подготовки команды и работы на турнире обязанности главного тренера будет исполнять Сергей Зубов, - добавил Браташ. - На молодежном чемпионате мира будет много общения с организаторами, сложный ковид-протокол, а Сергей имеет богатый опыт жизни в Северной Америке, игры и работы в Национальной хоккейной лиге, большой опыт работы главным тренером в Континентальной хоккейной лиге, отлично знает английский язык. В целом же в работе тренерского штаба изменений будет немного, просто чуть-чуть перераспределим обязанности. Так будет лучше для всех".

Зубову 51 год, в качестве игрока он стал двукратным обладателем Кубка Стэнли в составе "Нью-Йорк Рейнджерс" и "Далласа", а также олимпийским чемпионом 1992 года. С 2011 по 2015 год занимал должность помощника главного тренера в петербургском СКА, с ноября 2015 года до июня 2016 года был главным тренером команды. Также возглавлял "Сочи" (2017-2019) и рижское "Динамо" (с 12 апреля по 21 октября 2021 года). Зубов был назначен ассистентом главного тренера сборной России 24 сентября.

Сборная России соберется в подмосковном Новогорске 1 декабря. 15 декабря команда вылетит в Канаду, где в Ред-Дире и Эдмонтоне с 26 декабря по 5 января пройдет чемпионат мира.