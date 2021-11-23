Прыгуны на лыжах с трамплина заразились ковидом на этапе Кубка мира в Нижнем Тагиле

ЕКАТЕРИНБУРГ, 23 ноября. /ТАСС/. Несколько спортсменов, выступивших на этапе Кубка мира по прыжкам на лыжах с трамплина среди мужчин в Нижнем Тагиле, были госпитализированы после выявления у них коронавируса. Об этом ТАСС сообщил пресс-секретарь мероприятия Андрей Каща.

Этап Кубка мира по прыжкам на лыжах с трамплина среди мужчин прошел в Нижнем Тагиле 19-21 ноября, в нем приняли участие более 70 спортсменов из 19 стран. У нескольких иностранных спортсменов был выявлен коронавирус, они были госпитализированы.

"Госпитальной базой в Нижнем Тагиле при клинических показаниях легкой степени тяжести у больных коронавирусом определен один из близлежащих специализированных санаториев. Кроме этого, организаторами были проработаны коммерческие госпитальные базы с более комфортабельными условиями в Екатеринбурге, - сообщил Каща. - Возможность транспортировки больных может быть обеспечена только с разрешения медицинского учреждения после окончательной установки диагноза и клинического наблюдения, позволившего убедиться в безопасности соответствующих действий. Для данного решения понадобились сутки, после получения данного заключения и соответствующих разрешений силами оргкомитета была осуществлена транспортировка с соблюдением всех необходимых требований".

Следующий этап Кубка мира пройдет 26-28 ноября в Финляндии.