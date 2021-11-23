Женская сборная России по баскетболу сыграет с командой США в квалификации Кубка мира

ТАСС, 23 ноября. Женская сборная России по баскетболу встретится с командами США, Пуэрто-Рико и Бельгии в квалификационном турнире Кубка мира 2022 года. Жеребьевка состоялась в Женеве.

Российская национальная команда попала в группу D, матчи которой пройдут в Вашингтоне. Игры групп A и B пройдут в Белграде, встречи группы C состоятся в Осаке.

В группе А выступят сборные Австралии, Южной Кореи, Сербии, в группе B встретятся сборные Франции, Китая, Нигерии, в группе C - сборные Боснии и Герцеговины, Японии, Канады, Белоруссии.

Из групп В и С в финальный турнир попадут по три лучшие команды, из групп А и D две, так как австралийки как представители страны - хозяйки финала Кубка мира и американки как действующие олимпийские чемпионки уже обеспечили себе участие в финальной части турнира.

Квалификация Кубка мира пройдет с 10 по 13 февраля. Финальные матчи проведут в Сиднее с 22 сентября по 1 октября 2022 года.