{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Сборные по баскетболу

Женская сборная России по баскетболу сыграет с командой США в квалификации Кубка мира

Россиянки сыграют также с командами Пуэрто-Рико и Бельгии
Баскетболистки сборной России EPA-EFE/ANDREJ CUKIC
Описание
Баскетболистки сборной России
© EPA-EFE/ANDREJ CUKIC

ТАСС, 23 ноября. Женская сборная России по баскетболу встретится с командами США, Пуэрто-Рико и Бельгии в квалификационном турнире Кубка мира 2022 года. Жеребьевка состоялась в Женеве.

Российская национальная команда попала в группу D, матчи которой пройдут в Вашингтоне. Игры групп A и B пройдут в Белграде, встречи группы C состоятся в Осаке.

В группе А выступят сборные Австралии, Южной Кореи, Сербии, в группе B встретятся сборные Франции, Китая, Нигерии, в группе C - сборные Боснии и Герцеговины, Японии, Канады, Белоруссии.

Из групп В и С в финальный турнир попадут по три лучшие команды, из групп А и D две, так как австралийки как представители страны - хозяйки финала Кубка мира и американки как действующие олимпийские чемпионки уже обеспечили себе участие в финальной части турнира.

Квалификация Кубка мира пройдет с 10 по 13 февраля. Финальные матчи проведут в Сиднее с 22 сентября по 1 октября 2022 года.

Лига Европы
Витория допустил, что пообщается с Тедеско после матча "Спартак" - "Наполи"
Игра пройдет 24 ноября в Москве
Читать полностью