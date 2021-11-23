{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Лига чемпионов

Футболисты "Зенита" победили "Мальмё" в матче юношеской Лиги чемпионов

Российский клуб занимает третье место в турнирной таблице

ТАСС, 23 ноября. Российский футбольный клуб "Зенит" из Санкт-Петербурга обыграл шведский "Мальмё" со счетом 3:1 в матче группового этапа юношеской Лиги чемпионов. Встреча прошла в Мальмё.

В составе победителей голы забили Александр Сандарчук (60-я минута), Рони Михайловский (66) и Кирилл Хвастухин (87), у шведского клуба отличился Аугуст Карлин (78).

На групповом этапе юношеская Лига чемпионов идентична по составу участников турниру среди взрослых команд, "Зенит" выступает в группе H.

Соперниками российского клуба также являются английский "Челси" и итальянский "Ювентус". Матч между этими командами пройдет во вторник.

Следующий матч "Зенит" проведет дома против "Челси" 8 декабря. После пяти матчей "Зенит" располагается на третьем месте в группе, имея в активе 6 очков. Лидирует "Ювентус" (10 очков, 4 матча), за ним идет "Челси" (9, 4), замыкает таблицу "Мальмё" (1, 5).

КХЛ
Двукратный чемпион мира по хоккею Еременко намерен завершить карьеру по окончании сезона
Вратарь "Динамо" отметил, что хочет больше времени проводить с семьей
Двукратный чемпион мира по хоккею Еременко намерен завершить карьеру по окончании сезона
Читать полностью