Футболисты "Зенита" победили "Мальмё" в матче юношеской Лиги чемпионов

ТАСС, 23 ноября. Российский футбольный клуб "Зенит" из Санкт-Петербурга обыграл шведский "Мальмё" со счетом 3:1 в матче группового этапа юношеской Лиги чемпионов. Встреча прошла в Мальмё.

В составе победителей голы забили Александр Сандарчук (60-я минута), Рони Михайловский (66) и Кирилл Хвастухин (87), у шведского клуба отличился Аугуст Карлин (78).

На групповом этапе юношеская Лига чемпионов идентична по составу участников турниру среди взрослых команд, "Зенит" выступает в группе H.

Соперниками российского клуба также являются английский "Челси" и итальянский "Ювентус". Матч между этими командами пройдет во вторник.

Следующий матч "Зенит" проведет дома против "Челси" 8 декабря. После пяти матчей "Зенит" располагается на третьем месте в группе, имея в активе 6 очков. Лидирует "Ювентус" (10 очков, 4 матча), за ним идет "Челси" (9, 4), замыкает таблицу "Мальмё" (1, 5).