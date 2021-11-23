Кононов считает, что "Спартак" сможет вновь победить "Наполи" в Лиге Европы

В среду "Спартак" примет "Наполи" в матче пятого тура группового этапа Лиги Европы. Встреча пройдет на "Открытие Банк - Арене" и начнется в 18:30 мск. Игра второго тура группового этапа между командами в Неаполе завершилась победой красно-белых со счетом 3:2. В составе "Наполи" из-за повреждения не сыграет нападающий Лоренцо Инсинье, также встречу пропустят защитник Алессандро Дзаноли и полузащитник Маттео Политано, которые находятся на карантине из-за того, что их тесты на коронавирус дали положительные результаты.

"Хочется, чтобы "Спартак" выполнил задачу, прошел дальше, - сказал Кононов. - Сможет ли команда повторить победу над "Наполи"? Я думаю, что да".

"Игроки "Спартака" будут настроены, несколько футболистов "Наполи" не смогут принять участие в матче. Ситуация у красно-белых сейчас такая, что им нужно выигрывать, чтобы каждый футболист чувствовал себя увереннее на поле. Каждая победа придает уверенности. Поэтому я рассчитываю на то, что ребята выйдут и покажут хороший матч", - добавил Кононов.

"Спартак" занимает четвертое место в группе С, набрав 4 очка в 4 матчах. "Наполи" с 7 очками располагается на первой позиции. Польская "Легия" (6) и английский "Лестер" (5) занимают второе и третье места соответственно, они проведут матч в четверг.