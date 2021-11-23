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Допинг в спорте

Российский футбольный союз занял первое место в рейтинге спортивных федераций РУСАДА

РФС стал первой российской спортивной федерацией, которая набрала максимальные 100 баллов рейтинга, выполнив все требования РУСАДА
© Петр Ковалев/ТАСС

МОСКВА, 23 ноября. /ТАСС/. Российский футбольный союз (РФС) возглавил рейтинг спортивных федераций Российского антидопингового агентства (РУСАДА). Об этом сообщает пресс-служба РУСАДА.

Сообщается, что РФС стал первой российской спортивной федерацией, которая набрала максимальные 100 баллов рейтинга, выполнив все требования РУСАДА.

"Российский футбольный союз с большим вниманием и ответственностью подходит к вопросам профилактики нарушений антидопинговых правил, стремится внедрять самые передовые и современные практики борьбы с допингом, что подтверждает максимально возможный рейтинг РУСАДА, - сказал председатель медицинского комитета РФС Эдуард Безуглов. - Мы регулярно общаемся с региональными федерациями и клубами, проводим обучение персонала и ведем разъяснительную работу как со взрослыми, так и с молодыми футболистами".

Основой составления рейтинга был использован специальный алгоритм подсчета баллов за выполнение спортивными федерациями пунктов антидопинговой работы, основанных на статьях международного и российского законодательства.

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