Гол Роналду помог "Манчестер Юнайтед" досрочно выйти в 1/8 финала Лиги чемпионов

ТАСС, 23 ноября. Английский "Манчестер Юнайтед" со счетом 2:0 обыграл испанский "Вильярреал" в гостевом матче пятого тура группового этапа футбольной Лиги чемпионов. Встреча прошла на стадионе "Керамика" в Вильярреале.

Голы забили Криштиану Роналду (78-я минута) и Джейдон Санчо (90). Начало встречи было отложено из-за проблемы с аппаратурой у главного арбитра матча Феликса Брыха. Роналду забил свой шестой гол в нынешнем розыгрыше Лиги чемпионов. Португальский форвард является лучшим бомбардиром в истории Лиги чемпионов, на его счету 140 голов. Гол Санчо стал для него дебютным за команду, в "Манчестер Юнайтед" он перешел в июле из дортмундской "Боруссии".

"Манчестер Юнайтед" провел свой первый матч под руководством Майкла Каррика, который исполняет обязанности главного тренера после ухода Уле Гуннара Сульшера. Каррик выступал за "Манчестер Юнайтед" с 2006 по 2018 год, в его составе стал пятикратным чемпионом Англии, обладателем кубков страны и английской лиги. Также выигрывал Лигу чемпионов, Лигу Европы и клубный чемпионат мира.

"Манчестер Юнайтед" обеспечил себе выход в плей-офф Лиги чемпионов досрочно за один тур до конца группового этапа.

Первое место в группе F занимает "Манчестер Юнайтед" (10 очков, 5 матчей), второе - "Вильярреал" (7; 5), третье - итальянская "Аталанта" (5; 4), четвертое - швейцарский "Янг Бойз" (3; 4). В следующем матче "Манчестер Юнайтед" примет "Янг Бойз" 8 декабря. "Вильярреал" в этот же день на выезде сыграет с "Аталантой".

В матче группы E германская "Бавария" в гостях обыграла киевское "Динамо" (2:1). В другом матче группы "Барселона" принимает португальскую "Бенфику". "Бавария" ранее досрочно вышла в плей-офф, команда набрала 15 очков в пяти матчах, в активе "Барселоны" 6 очков после 4 матчей, далее следуют "Бенфика" (4; 4) и "Динамо" (1; 5).