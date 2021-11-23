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Летние олимпийские виды спорта

Женская сборная России по керлингу победила итальянок на чемпионате Европы

Встреча завершилась со счетом 7:5

ТАСС, 23 ноября. Женская сборная России по керлингу со счетом 7:5 обыграла команду Италии в матче седьмого тура предварительного этапа чемпионата Европы. Соревнования проходят в норвежском Лиллехаммере.

В состав женской сборной России под руководством Сергея Беланова и Ирины Колесниковой включены Алина Ковалева (скип), Юлия Портунова, Галина Арсенькина, Екатерина Кузьмина и Мария Комарова.

В следующем туре российская команда встретится со сборной Турции, итальянки сыграют с чешками, обе игры состоятся в среду.

Сборная России выступает в дивизионе А, также в нем играют сборные Швеции, Шотландии, Чехии, Дании, Эстонии, Германии, Италии, Швейцарии и Турции. По итогам кругового турнира четыре лучшие команды выйдут в полуфинал. Финал пройдет 27 ноября.

Женская сборная России выигрывала соревнования в 2006, 2012, 2015 и 2016 годах. На турнире 2011 года в Москве российская команда стала третьей, а через три года в Швейцарии уступила в финале хозяйкам турнира.

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