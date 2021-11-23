Стал известен состав женской сборной России по гандболу на чемпионат мира

МОСКВА, 23 ноября. /ТАСС/. Федерация гандбола России (ФГР) объявила окончательный состав женской сборной на чемпионат мира в Испании. Список опубликован на официальном сайте ФГР.

В Испанию отправятся 18 гандболисток. В заявку на матч чемпионата мира можно вносить 16 гандболисток.

Полностью состав команды, главным тренером которой является Людмила Бодниева, выглядит следующим образом: вратари Полина Каплина (ЦСКА), Анастасия Лагина ("Ростов-Дон"); левые крайние Полина Горшкова, Юлия Маркова (обе - ЦСКА); правые крайние Юлия Манагарова ("Ростов-Дон"), Ольга Фомина ("Лада"); линейный Анастасия Илларионова (ЦСКА); правые полусредние Екатерина Зеленкова ("Ростов-Дон"), Антонина Скоробогатченко (ЦСКА), Ольга Щербак ("Лада"); левые полусредние Ирина Корнеева ("Астраханочка"), Елена Михайличенко (ЦСКА), Вероника Никитина ("Лада"); разыгрывающие Екатерина Ильина, Карина Сабирова (обе - ЦСКА), Валерия Кирдяшева ("Лада"), Милана Таженова, Ярослава Фролова (обе - "Ростов-Дон").

24 ноября команда вылетит в норвежский Берген для участия в товарищеском турнире Intersport Cup. 2 декабря сборная переберется в испанскую Валенсию, в пригороде которой проведет матчи предварительного раунда чемпионата мира.

Чемпионат мира пройдет с 1 по 19 декабря. На мировом первенстве российские гандболистки сыграют в группе B с командами Камеруна (3 декабря), Польши (5 декабря) и Сербии (7 декабря).