РУСАДА за 10 месяцев 2021 года проверило на допинг 34 российских фигуриста

МОСКВА, 24 ноября. /ТАСС/. Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) за 10 месяцев 2021 года проверило на допинг 34 отечественных фигуриста. Об этом свидетельствуют материалы РУСАДА, оказавшиеся в распоряжении ТАСС.

В октябре РУСАДА были протестированы пять фигуристов: Кирилл Алешин, Дмитрий Алиев, Александр Самарин, Дарья Усачева и Тиффани Загорски. Алиев, Самарин, Усачева и Загорски были проверены Российским антидопинговым агентством на допинг второй раз в текущем году, Алешин - впервые.

По два раза в 2021 году также тестировались РУСАДА Иван Букин, Джонатан Гурейро и Александра Степанова, трижды - Михаил Коляда.

Карина Акопова, Егор Базин, Александра Бойкова, Артур Даниелян, Петр Гуменник, Макар Игнатов, Денис Ходыкин, Майя Хромых, Марк Кондратюк, Алена Косторная, Дмитрий Козловский, Евгения Медведева, Елизавета Нугуманова, Аполлинария Панфилова, Дарья Павлюченко, Никита Рахманин, Дмитрий Рылов, Даниил Самсонов, Евгений Семененко, Анна Щербакова, Ксения Синицына, Анастасия Скопцова, Евгения Тарасова, Александра Трусова и Алина Загитова в текущем году были проверены РУСАДА по одному разу.