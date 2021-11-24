Карасев рассудит ЦСКА и "Зенит" в матче чемпионата России по футболу

МОСКВА, 24 ноября. /ТАСС/. Матч 16-го тура Тинькофф - Российской премьер-лиги (РПЛ) между московским ЦСКА и петербургским "Зенитом" обслужит бригада арбитров во главе с Сергеем Карасевым. Об этом сообщает пресс-служба Российского футбольного союза.

Ассистентами Карасева будут Игорь Демешко и Максим Гаврилин, резервным арбитром назначен Алексей Амелин. За систему видеоассистента рефери (VAR) будут отвечать Сергей Иванов и Роман Усачев.

Матч пройдет 28 ноября в Москве на "ВЭБ-Арене", встреча начнется в 20:00 мск.

"Зенит" после 15 туров возглавляет турнирную таблицу РПЛ, имея в активе 33 очка, ЦСКА занимает шестое место, команда набрала 24 очка.