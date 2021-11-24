Барышева: вопрос по въезду российских конькобежцев в США до сих пор не решен

МОСКВА, 24 ноября. /ТАСС/. Российские конькобежцы пока не получили разрешение на въезд в США для участия в этапе Кубка мира, команда возвращается в Россию. Об этом ТАСС сообщила исполнительный директор Союза конькобежцев России Варвара Барышева.

Этап Кубка мира в Солт-Лейк-Сити пройдет с 3 по 5 декабря. Российские конькобежцы пока не могут вылететь в США из-за проблем с въездом.

"Разрешения на въезд в США пока нет для команды, команда возвращается в Россию. Планируем, что команда продолжит тренировочный процесс, в России это возможно, в каком-либо другом месте это сложно. Будем ждать дальнейших действий со стороны оргкомитета Кубка мира. Не могу оценить, какие шансы есть у команды на получение разрешения", - сказала Барышева.