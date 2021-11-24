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Лига Европы

Малафеев: "Зенит" мог выиграть у "Мальмё" в случае, если бы было еще немного времени

Встреча группового этапа Лиги Европы в Швеции завершилась со счетом 1:1

МОСКВА, 24 ноября. /ТАСС/. Футболисты "Зенита" могли выиграть у шведского "Мальмё" в Лиге чемпионов после забитого пенальти, если бы имели еще немного времени. Такое мнение ТАСС высказал бронзовый призер чемпионата Европы, четырехкратный чемпион России Вячеслав Малафеев.

"Зенит" в гостях сыграл вничью с "Мальмё" со счетом 1:1 в предпоследнем туре группового этапа Лиги чемпионов и обеспечил себе место в плей-офф Лиги Европы весной. Российский клуб отыгрался при счете 0:1 после гола с пенальти Ярослава Ракицкого в компенсированное ко второму тайму время. 

"До матча я предполагал, что "Мальмё" забьет свой гол, но и "Зенит" способен забить столько, чтобы увезти три очка. Но в целом по игре и по всем моментам, которые возникали в течение 90 минут, наверное, данный результат действительно закономерен, - сказал Малафеев. - Хотя есть ощущение, что если бы после забитого пенальти было бы минут 10-15, то "Зенит" дожал бы шведов и вполне мог одержать победу в этой игре".

В феврале "Зенит" сыграет стыковые матчи с участием еще семи клубов, занявших третьи места в своих группах в Лиге чемпионов и восьми команд, ставших третьими в группах Лиги Европы. "Естественно я буду ожидать, что "Зенит" для начала пройдет эти стыковые матчи, и уже после них продолжит свою еврокубковую весну в Лиге Европы, и порадует болельщиков российского футбола", - заключил Малафеев.

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