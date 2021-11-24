Несовершеннолетние олимпийцы избавлены от обязанности вакцинироваться к Играм в Пекине

МОСКВА, 24 ноября. /ТАСС/. Несовершеннолетние спортсмены, которые войдут в состав сборной России на зимние Олимпийские игры в Пекине, будут избавлены от обязанности вакцинироваться от коронавирусной инфекции. Об этом журналистам заявил президент Олимпийского комитета России Станислав Поздняков.

Согласно антиковидным правилам, все невакцинированные участники Олимпиады должны пройти 21-дневный карантин в Пекине.

"Вакцинация необходима для всех участников Олимпийских игр, невакцинированные спортсмены должны будут пройти 21-дневный карантин, который затруднит участие в этом крупнейшем старте, - сказал Поздняков. - Спортсмены, у которых есть медицинские отводы, должны готовить необходимые документы, потому что процесс непростой, перспективы непонятны. Что касается вакцинации несовершеннолетних спортсменов, то после консультации с МОК и оргкомитетом, нам подтвердили, что в нашем случае они не будут попадать в категорию тех, кто будет попадать под 21-дневный карантин, таких будет семь человек: трое - в фигурном катании и четверо - во фристайле".

XXIV зимние Олимпийские игры пройдут в Пекине с 4 по 20 февраля 2022 года. Паралимпиада состоится с 4 по 13 марта.