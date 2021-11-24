Бал олимпийцев перенесен на май 2022 года из-за пандемии коронавируса

МОСКВА, 24 ноября. /ТАСС/. Традиционный Бал олимпийцев перенесен с декабря 2021 года на май 2022-го в связи с ужесточением карантинных мер, вызванных пандемией коронавируса. Об этом журналистам заявил президент Олимпийского комитета России (ОКР) Станислав Поздняков.

"Были вынуждены отменить Бал олимпийцев, поскольку мероприятия, превышающие 500 человек, сейчас в Москве не разрешены, - сказал Поздняков. - Мы планировали пригласить на это мероприятие около 1,5 тысяч человек".

"Переносим на май следующего года", - добавил глава ОКР.

На Олимпийских играх в Токио команда России завоевала 71 медаль, из которых 20 - золотых, 28 серебряных и 23 бронзовые. С 4 по 20 февраля в Пекине пройдет зимняя Олимпиада.