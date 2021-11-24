В "Уральском трубнике" заявили, что клуб может сняться с чемпионата России в любой момент

МОСКВА, 24 ноября. /Корр. ТАСС Рустам Шарафутдинов/. Клуб "Уральский трубник" из Свердловской области может сняться с чемпионата России по хоккею с мячом в любой момент. Об этом ТАСС рассказал пресс-атташе клуба Алексей Курош.

Ранее было опубликовано открытое письмо московского "Динамо" губернатору области Евгению Куйвашеву, в котором клуб попросил сделать все возможное для сохранения "Уральского трубника".

"Проблема с финансированием клуба существует много лет, но сейчас она еще больше обострилась. Глобальная проблема в том, что клуб живет от поездки к поездке, и неизвестно, будут ли деньги или нет. Клуб может сняться с чемпионата в любой момент. Что касается письма, очень важно то, что в "Динамо" человек пять наших земляков из Первоуральска, Краснотурьинска, и они готовы поддержать своих земляков", - сказал Курош.

"Общение со всеми сторонами было в основном в виде писем - мы информировали о положении дел губернатора, депутатов", - добавил он.

"Уральский Трубник" занимает последнее место в турнирной таблице чемпионата России после шести матчей, сумев лишь раз сыграть вничью и потерпев пять поражений. Клуб был основан в 1937 году под названием "Металлург Востока" на Первоуральском трубном заводе, под нынешним названием выступает с 1965 года. Высшим достижением команды является третье место в чемпионате России в сезоне-2018/19.