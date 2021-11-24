РФС профинансирует строительство регионального центра футбола в Ярославле

ЯРОСЛАВЛЬ, 24 ноября. /ТАСС/. Региональный центр футбола построят в Красноперекопском районе Ярославля на средства Российского футбольного союза (РФС). Об этом в среду сообщила пресс-служба правительства Ярославской области.

Спортивный объект появится на месте, где ранее находились старая аварийная трибуна и футбольное поле с беговыми дорожками. Эти сооружения уже снесены, проведены археологические исследования, согласовано с РФС техническое задание для проектирования и строительства спортивного центра.

"Центр будет создан на средства РФС в Ярославле, на территории Петропавловского парка. Проект предусматривает строительство здания, в котором будут раздевалки, тренерские, тренажерный зал, кабинеты физиотерапии, восстановления, медицинский кабинет, кабинет для методических занятий. На прилегающей территории будут два полноразмерных футбольных поля с искусственным покрытием, подогревом для использования в зимнее время и освещением", - говорится в сообщении пресс-службы.

"Мы благодарим РФС за выбор Ярославской области в качестве пилотного региона для воплощения в жизнь планов по развитию футбола. Будем все делать для того, чтобы наши ребята имели возможность заниматься этим видом спорта, участвовать в соревнованиях и побеждать. Сила любой команды в том, насколько у нее развита спортивная школа. Поэтому планируем совместно с РФС на базе клуба "Шинник" развивать региональный центр подготовки футболистов", - цитирует временно исполняющего обязанности губернатора Ярославской области Михаила Евраева пресс-служба.

В Ярославской области к 2024 году планируется создать под эгидой РФС футбольную академию и региональный центр на базе клуба "Шинник". Предусмотрено увеличение количества детских футбольных центров. Также будет сформирована единая система любительских соревнований под эгидой областной федерации футбола. В настоящий момент в Ярославской области систематически занимаются футболом более 20 тыс. человек.