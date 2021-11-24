Таски надеется, что "Спартак" сможет обыграть "Наполи" в матче Лиги Европы

ТАСС, 24 ноября. Игрокам "Спартака" будет непросто в матче группового этапа Лиги Европы против "Наполи", однако в первом выездном матче красно-белые показали, что могут обыграть итальянцев. Такое мнение высказал бывший футболист столичного клуба Сердар Таски, чей комментарий приводит газета "Спорт-Экспресс".

В среду "Спартак" примет "Наполи" в матче пятого тура группового этапа Лиги Европы.

"Для "Спартака" это будет один из заключительных матчей перед выходом в следующий раунд Лиги Европы. Будет не так просто, потому что они будут играть против лидера чемпионата Италии, а положение "Спартака" в РПЛ не так хорошо, но в первом выездном матче в Неаполе ребята показали, что могут их обыграть, - сказал Таски. - Поэтому надеюсь, что они смогут обыграть "Наполи".

На данный момент "Спартак" замыкает турнирную таблицу группы С, в которой помимо московской команды и "Наполи" выступают английский "Лестер" и польская "Легия". Красно-белые набрали четыре очка в четырех матчах. Лидирует "Наполи" (7), за ним следуют "Легия" (6) и "Лестер" (5). По итогам группового этапа две лучшие команды из каждого квартета попадут в плей-офф Лиги Европы, а клуб, занявший третье место, отправится в плей-офф Лиги конференций.