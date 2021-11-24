В Омской области создали академию биатлона и лыжных видов спорта

ОМСК, 24 ноября. /ТАСС/. Академия биатлона и лыжных видов спорта была официально зарегистрирована в Омской области, опорным пунктом учреждения стала база в Муромцевском районе в северной таежной части региона. Об этом сообщил губернатор области Александр Бурков в своем "Инстаграме".

"Вчера было официально зарегистрировано бюджетное учреждение Омской области "Спортивная школа "Академия биатлона и лыжных видов спорта", которое станет флагманом развития этих зимних видов спорта на территории нашего региона. Решение об открытии академии было принято в этом году во время рабочей встречи с президентом Союза биатлонистов России Виктором Майгуровым", - написал Бурков.

В пресс-службе регионального Минспорта ТАСС уточнили, что опорным пунктом академии стала база в Муромцевском районе в северной таежной части региона. "Биатлон остается одним из популярных видов спорта в Омской области, - сообщил Бурков. - У нас есть богатые традиции, уникальный природный рельеф в Муромцевском районе, где традиционно проходят всероссийские соревнования на призы олимпийского чемпиона Владимира Барнашова".

По словам губернатора Омской области, создание академии позволит модернизировать систему подготовки биатлонистов и лыжников, а также улучшить их тренировочную базу. "Уверен, что через несколько лет мы будем радоваться громким победам наших спортсменов на чемпионатах мира, Европы, Олимпийских играх и гордиться ими", - подытожил глава региона.

Ранее власти региона сообщали, что для академии в 2022-2023 годах планируется построить лыжероллерные трассы и стрельбища в Муромцево и Крутой Горке. Также в Муромцевском районе будет организована школа-интернат для спортсменов, где дети будут учиться в новой общеобразовательной школе и тренироваться на биатлонном стадионе, который уже функционирует.

В Омской области биатлон - один из самых популярных видов спорта, им занимаются более 800 человек в региональном центре спортивной подготовки, центре лыжного спорта и семи муниципальных районах. Наиболее известные омские биатлонисты - бывший главный тренер сборных России и Хорватии по биатлону олимпийский чемпион 1980 года Владимир Барнашов, заслуженный мастер спорта России Яна Романова и двукратная чемпионка мира Елена Бацевич.