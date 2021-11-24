Хачатурянц поделился ожиданиями от матча "Спартак" - "Наполи"

МОСКВА, 24 ноября. /ТАСС/. Президент Российской премьер-лиги (РПЛ) Ашот Хачатурянц заявил, что у него позитивные ожидания от матча пятого тура футбольной Лиги Европы между московским "Спартаком" и итальянским "Наполи". Об этом Хачатурянц рассказал журналистам.

Встреча состоится в среду в Москве и начнется в 18:30 мск.

"Ожидания от матча? Самые позитивные", - сказал Хачатурянц.

На данный момент "Спартак" замыкает турнирную таблицу группы С, в которой помимо московской команды и "Наполи" выступают английский "Лестер" и польская "Легия". Красно-белые набрали четыре очка в четырех матчах. Лидирует "Наполи" (7), за ним следуют "Легия" (6) и "Лестер" (5). По итогам группового этапа две лучшие команды из каждого квартета попадут в плей-офф Лиги Европы, а клуб, занявший третье место, отправится в плей-офф Лиги конференций.