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КХЛ
Обновлено 

ЦСКА уступил "Северстали" в матче КХЛ

Встреча закончилась со счетом 0:3

ТАСС, 24 ноября. Московский ЦСКА проиграл череповецкой "Северстали" со счетом 0:3 в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Встреча прошла в Череповце.

Шайбы в составе победителей забросили Владислав Кодола (17-я минута), Адам Лишка (40) и Дмитрий Моисеев (57).

"Северсталь" прервала пятиматчевую безвыигрышную серию в домашних матчах с ЦСКА. До сегодняшнего матча "Северсталь" в последний раз выигрывала у ЦСКА на домашнем льду в 2015 году.

В следующем матче ЦСКА в гостях сыграет с финским "Йокеритом" 26 ноября, а "Северсталь" примет нижегородское "Торпедо" 27 ноября. ЦСКА занимает третье место в турнирной таблице Западной конференции КХЛ, "Северсталь" располагается на четвертой строчке, обе команды имеют в активе 42 очка.

В других матчах игрового дня хабаровский "Амур" дома выиграл у екатеринбургского "Автомобилиста" со счетом 3:0, "Адмирал" из Владивостока на домашней площадке по буллитам обыграл омский "Авангард" (2:1), новосибирская "Сибирь" дома уступила "Сочи" (1:2), ярославский "Локомотив" на домашнем льдув овертайме оказался сильнее "Йокерита" из Хельсинки (2:1).

В новость внесены измения (22:57 мск) - добавлены результаты других матчей игрового дня.

Регулярный чемпионат КХЛ-2021/22. Восточная конференция
КомандаИВВОВБПБПОПШО
1Металлург312023015109-6851
2Трактор341536127105-8551
3Ак Барс32143304876-7044
4Салават Юлаев321721111090-6342
5Авангард321711111189-7140
6Сибирь321203131361-6734
7Нефтехимик311121131379-8932
8Автомобилист3210213214101-9431
9Амур33624231667-9029
10Барыс31633221576-9828
11Куньлунь31611122066-11619
12Адмирал32502322055-10219
Регулярный чемпионат КХЛ-2021/22. Западная конференция
КомандаИВВОВБПБПОПШО
1Йокерит321532237104-8045
2Динамо М3219210010112-7944
3ЦСКА321343111076-6742
4Северсталь31123422874-6742
5СКА31141332898-7041
6Локомотив3215210321086-7239
7Динамо Мн311140321191-9935
8Торпедо311410221280-7234
9Спартак321150111477-8134
10Сочи32921311669-8728
11Динамо Р30910321559-9125
12Витязь31601551477-9924


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