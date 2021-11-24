ЦСКА уступил "Северстали" в матче КХЛ

ТАСС, 24 ноября. Московский ЦСКА проиграл череповецкой "Северстали" со счетом 0:3 в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Встреча прошла в Череповце.

Шайбы в составе победителей забросили Владислав Кодола (17-я минута), Адам Лишка (40) и Дмитрий Моисеев (57).

"Северсталь" прервала пятиматчевую безвыигрышную серию в домашних матчах с ЦСКА. До сегодняшнего матча "Северсталь" в последний раз выигрывала у ЦСКА на домашнем льду в 2015 году.

В следующем матче ЦСКА в гостях сыграет с финским "Йокеритом" 26 ноября, а "Северсталь" примет нижегородское "Торпедо" 27 ноября. ЦСКА занимает третье место в турнирной таблице Западной конференции КХЛ, "Северсталь" располагается на четвертой строчке, обе команды имеют в активе 42 очка.

В других матчах игрового дня хабаровский "Амур" дома выиграл у екатеринбургского "Автомобилиста" со счетом 3:0, "Адмирал" из Владивостока на домашней площадке по буллитам обыграл омский "Авангард" (2:1), новосибирская "Сибирь" дома уступила "Сочи" (1:2), ярославский "Локомотив" на домашнем льдув овертайме оказался сильнее "Йокерита" из Хельсинки (2:1).

В новость внесены измения (22:57 мск) - добавлены результаты других матчей игрового дня.