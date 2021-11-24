ЦСКА уступил "Северстали" в матче КХЛ

ТАСС, 24 ноября. Московский ЦСКА проиграл череповецкой "Северстали" со счетом 0:3 в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Встреча прошла в Череповце.
Шайбы в составе победителей забросили Владислав Кодола (17-я минута), Адам Лишка (40) и Дмитрий Моисеев (57).
"Северсталь" прервала пятиматчевую безвыигрышную серию в домашних матчах с ЦСКА. До сегодняшнего матча "Северсталь" в последний раз выигрывала у ЦСКА на домашнем льду в 2015 году.
В следующем матче ЦСКА в гостях сыграет с финским "Йокеритом" 26 ноября, а "Северсталь" примет нижегородское "Торпедо" 27 ноября. ЦСКА занимает третье место в турнирной таблице Западной конференции КХЛ, "Северсталь" располагается на четвертой строчке, обе команды имеют в активе 42 очка.
В других матчах игрового дня хабаровский "Амур" дома выиграл у екатеринбургского "Автомобилиста" со счетом 3:0, "Адмирал" из Владивостока на домашней площадке по буллитам обыграл омский "Авангард" (2:1), новосибирская "Сибирь" дома уступила "Сочи" (1:2), ярославский "Локомотив" на домашнем льдув овертайме оказался сильнее "Йокерита" из Хельсинки (2:1).
В новость внесены измения (22:57 мск) - добавлены результаты других матчей игрового дня.
|№
|Команда
|И
|В
|ВО
|ВБ
|ПБ
|ПО
|П
|Ш
|О
|1
|Металлург
|31
|20
|2
|3
|0
|1
|5
|109-68
|51
|2
|Трактор
|34
|15
|3
|6
|1
|2
|7
|105-85
|51
|3
|Ак Барс
|32
|14
|3
|3
|0
|4
|8
|76-70
|44
|4
|Салават Юлаев
|32
|17
|2
|1
|1
|1
|10
|90-63
|42
|5
|Авангард
|32
|17
|1
|1
|1
|1
|11
|89-71
|40
|6
|Сибирь
|32
|12
|0
|3
|1
|3
|13
|61-67
|34
|7
|Нефтехимик
|31
|11
|2
|1
|1
|3
|13
|79-89
|32
|8
|Автомобилист
|32
|10
|2
|1
|3
|2
|14
|101-94
|31
|9
|Амур
|33
|6
|2
|4
|2
|3
|16
|67-90
|29
|10
|Барыс
|31
|6
|3
|3
|2
|2
|15
|76-98
|28
|11
|Куньлунь
|31
|6
|1
|1
|1
|2
|20
|66-116
|19
|12
|Адмирал
|32
|5
|0
|2
|3
|2
|20
|55-102
|19
|№
|Команда
|И
|В
|ВО
|ВБ
|ПБ
|ПО
|П
|Ш
|О
|1
|Йокерит
|32
|15
|3
|2
|2
|3
|7
|104-80
|45
|2
|Динамо М
|32
|19
|2
|1
|0
|0
|10
|112-79
|44
|3
|ЦСКА
|32
|13
|4
|3
|1
|1
|10
|76-67
|42
|4
|Северсталь
|31
|12
|3
|4
|2
|2
|8
|74-67
|42
|5
|СКА
|31
|14
|1
|3
|3
|2
|8
|98-70
|41
|6
|Локомотив
|32
|15
|21
|0
|3
|2
|10
|86-72
|39
|7
|Динамо Мн
|31
|11
|4
|0
|3
|2
|11
|91-99
|35
|8
|Торпедо
|31
|14
|1
|0
|2
|2
|12
|80-72
|34
|9
|Спартак
|32
|11
|5
|0
|1
|1
|14
|77-81
|34
|10
|Сочи
|32
|9
|2
|1
|3
|1
|16
|69-87
|28
|11
|Динамо Р
|30
|9
|1
|0
|3
|2
|15
|59-91
|25
|12
|Витязь
|31
|6
|0
|1
|5
|5
|14
|77-99
|24