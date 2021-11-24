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Лига Европы

Тренер "Спартака" Витория прокомментировал отказ Спаллетти пожать ему руку после матча

Ранее Спаллетти объяснил свой поступок тем, что тренер красно-белых не поприветствовал его перед матчем

МОСКВА, 24 ноября. /ТАСС/. Главный тренер итальянского "Наполи" Лучано Спаллетти был не прав, когда объяснил свой отказ пожать руку наставнику московского "Спартака" Рую Витории после матча Лиги Европы тем, что тренер красно-белых не поприветствовал его перед матчем. Такое мнение Витория высказал на пресс-конференции.

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В среду "Спартак" дома обыграл "Наполи" со счетом 2:1 в матче пятого тура группового этапа Лиги Европы. После игры Спаллетти не пожал руку Витории. На пресс-конференции итальянский тренер объяснил это тем, что Витория не подошел его поприветствовать перед игрой.

"Он не прав, он соврал, потому что до игры мы всегда подходим к сопернику, здороваемся, - сказал Витория. - Все ждали тренера, он появился. Важно пожимать руку, когда команда проигрывает или выигрывает. Я подошел к скамейке запасных за 30 секунд до начала игры, но его там не было. Он пришел позже".

"Спартак" вышел на первое место в группе C, имея в активе семь очков, "Наполи" находится на второй позиции (7 очков), далее идут польская "Легия" (6) и английский "Лестер" (5). "Легия" и "Лестер" имеют игру в запасе, их матч состоится завтра.

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Витория, Руй
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