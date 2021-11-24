Защитник "Наполи" Ди Лоренцо считает, что команда заслуживала ничьей в игре со "Спартаком"

МОСКВА, 24 ноября. /ТАСС/. Итальянский футбольный клуб "Наполи" заслуживал ничейного результата в матче пятого тура группового этапа Лиги Европы против московского "Спартака". Такое мнение журналистам высказал защитник "Наполи" Джованни Ди Лоренцо.

В среду "Наполи" в гостях уступил "Спартаку" со счетом 1:2. Итальянский клуб потерпел второе поражение подряд во всех турнирах, ранее команда Лучано Спаллетти уступила "Интеру" (2:3) в матче чемпионата Италии.

"Ничего особенно, что мы проиграли, - сказал Ди Лоренцо. - Возможно, повлиял и холод. Во втором тайме реабилитировались, создавали моменты. По тем моментам, которые у нас были, заслуживали ничьей Постараемся победить в следующих матчах".

"Конечно, мы надеемся на выход в следующий этап. У нас много травмированных, но это должно нас еще больше активизировать. Сегодня мы показали хорошую реакцию во втором тайме", - добавил футболист.