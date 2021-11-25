Каррера: "Спартак" провел идеальную игру против "Наполи"

Встреча пятого тура группового этапа Лиги Европы между "Спартаком" и "Наполи" завершилась победой красно-белых со счетом 2:1.

"Спартак" провел идеальную игру. Футболисты действовали осторожно, почти не ошибались, но при этом не боялись соперника. Это очень важная победа в психологическом плане, она дает футболистам понимание, что у них есть все качества, чтобы стать отличной командой. Также спасибо тренеру, который хорошо подготовил ребят к этому матчу", - сказал Каррера.

"Спартак" вышел на первое место в группе C, имея в активе семь очков, "Наполи" находится на второй позиции (7 очков), далее идут польская "Легия" (6) и английский "Лестер" (5). "Легия" и "Лестер" имеют игру в запасе, их матч состоится в четверг. В заключительном туре красно-белые на выезде сыграют с "Легией", а "Наполи" на своем поле встретится с "Лестером". Обе игры пройдут 9 декабря. В случае победы в игре последнего тура "Спартак" выйдет в плей-офф Лиги Европы.