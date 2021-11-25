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Лига Европы

Каррера: "Спартак" провел идеальную игру против "Наполи"

В домашнем матче Лиги Европы красно-белые обыграли итальянскую команду со счетом 2:1
Массимо Каррера EPA-EFE/YURI KOCHETKOV
Описание
Массимо Каррера
© EPA-EFE/YURI KOCHETKOV

ТАСС, 25 ноября. Московский "Спартак" идеально сыграл в домашнем матче группового этапа Лиги Европы с итальянским "Наполи". Такое мнение высказал бывший тренер красно-белых Массимо Каррера, чей комментарий приводит газета "Спорт-Экспресс".

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Встреча пятого тура группового этапа Лиги Европы между "Спартаком" и "Наполи" завершилась победой красно-белых со счетом 2:1.

"Спартак" провел идеальную игру. Футболисты действовали осторожно, почти не ошибались, но при этом не боялись соперника. Это очень важная победа в психологическом плане, она дает футболистам понимание, что у них есть все качества, чтобы стать отличной командой. Также спасибо тренеру, который хорошо подготовил ребят к этому матчу", - сказал Каррера.

"Спартак" вышел на первое место в группе C, имея в активе семь очков, "Наполи" находится на второй позиции (7 очков), далее идут польская "Легия" (6) и английский "Лестер" (5). "Легия" и "Лестер" имеют игру в запасе, их матч состоится в четверг. В заключительном туре красно-белые на выезде сыграют с "Легией", а "Наполи" на своем поле встретится с "Лестером". Обе игры пройдут 9 декабря. В случае победы в игре последнего тура "Спартак" выйдет в плей-офф Лиги Европы.

Теги
Каррера, Массимо
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