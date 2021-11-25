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НХЛ

"Вашингтон" обыграл "Монреаль" в матче НХЛ. Овечкин, Кузнецов и Орлов набрали семь очков

Встреча завершилась со счетом 6:3
Дмитрий Орлов ("Вашингтон") и Джош Андерсон ("Монреаль") AP Photo/Nick Wass
Описание
Дмитрий Орлов ("Вашингтон") и Джош Андерсон ("Монреаль")
© AP Photo/Nick Wass

ТАСС, 25 ноября. "Вашингтон" дома со счетом 6:3 обыграл "Монреаль" в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

Голами в составе победителей отметились Ник Дауд (4-я минута), Джон Карлсон (10), Майкл Скарбосса (15), Евгений Кузнецов (30), Том Уилсон (42), Дмитрий Орлов (46). У проигравших отличились Джейк Эванс (19), Коул Кофилд (39), Арттури Лехконен (58).

Кузнецов также сделал результативный пас, в его активе 24 очка (7 шайб + 17 передач) в 20 матчах сезона. Капитан и нападающий столичной команды Александр Овечкин сделал три голевых паса, набрав 33 очка (15+18) в 20 матчах. Орлов также сделал результативную передачу и набрал 10 очков (3+7) за 20 игр. Вратарь столичной команды Илья Самсонов провел полный матч и одержал седьмую победу в семи встречах, которые он начинал с первых минут.

"Вашингтон" занимает второе место в турнирной таблице Столичного дивизиона, набрав 29 очков в 20 матчах. "Монреаль" идет седьмым в Атлантическом дивизионе с 12 очками в 21 игре. Следующую встречу "Вашингтон" проведет 26 ноября дома против "Флориды", "Монреаль" на следующий день приедет в гости к "Баффало".

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