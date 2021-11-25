"Вашингтон" обыграл "Монреаль" в матче НХЛ. Овечкин, Кузнецов и Орлов набрали семь очков

Кузнецов также сделал результативный пас, в его активе 24 очка (7 шайб + 17 передач) в 20 матчах сезона. Капитан и нападающий столичной команды Александр Овечкин сделал три голевых паса, набрав 33 очка (15+18) в 20 матчах. Орлов также сделал результативную передачу и набрал 10 очков (3+7) за 20 игр. Вратарь столичной команды Илья Самсонов провел полный матч и одержал седьмую победу в семи встречах, которые он начинал с первых минут.

"Вашингтон" занимает второе место в турнирной таблице Столичного дивизиона, набрав 29 очков в 20 матчах. "Монреаль" идет седьмым в Атлантическом дивизионе с 12 очками в 21 игре. Следующую встречу "Вашингтон" проведет 26 ноября дома против "Флориды", "Монреаль" на следующий день приедет в гости к "Баффало".