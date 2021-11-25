Гол Бучневича не спас "Сент-Луис" от поражения в матче НХЛ против "Детройта"

ТАСС, 25 ноября. "Детройт" со счетом 4:2 обыграл "Сент-Луис" в домашнем матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

В составе "Детройта" шайбы забросили Лукас Реймонд (14-я минута), Дилан Ларкин (28), Адам Эрн (45), Робби Фаббри (59, в пустые ворота). У гостей отличились российский нападающий Павел Бучневич (33) и Дэвид Перрон (42).

Бучневич забросил пятую шайбу в сезоне, также в его активе шесть результативных передач за 17 игр. Российский форвард "Детройта" Владислав Наместников отметился голевым пасом, набрав 11 очков (семь голов + четыре передачи) в 21 матче.

"Детройт" идет четвертым в таблице Атлантического дивизиона, набрав 21 очко в 21 матче, "Сент-Луис" занимает вторую строчку в Центральном дивизионе с 22 очками в 19 играх. В следующем матче "Детройт" 28 ноября дома сыграет с "Баффало", "Сент-Луис" 26 ноября приедет в гости к "Чикаго".

В других матчах игрового дня "Бостон" обыграл "Баффало" (5:1), "Питтсбург" - "Ванкувер" (4:1), "Коламбус" со счетом 3:0 победил "Виннипег", российский защитник Владислав Гавриков отметился голевой передачей. Результативный пас также отдал Дмитрий Куликов, выступающий за "Миннесоту", которая обыграла "Нью-Джерси" (3:2, в серии буллитов). "Флорида" оказалась сильнее "Филадельфии" (2:1 ОТ), голкипер победившей команды Сергей Бобровский отразил 32 броска, у проигравших голевой передачей отметился российский защитник Иван Проворов.

"Нью-Йорк Рейнджерс" победил "Нью-Йорк Айлендерс" (4:1), за обе команды выступают российские вратари. Голкипер "Рейнджерс" Игорь Шестеркин отразил 20 бросков, его визави Семен Варламов - 17.