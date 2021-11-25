Академия киберспорта появится в Алтайском крае

БАРНАУЛ, 25 ноября. /ТАСС/. Академия киберспорта появится в Барнауле на базе Центра компьютерного спорта. Об этом сообщает пресс-служба правительства Алтайского края.

"В столице Алтайского края планируют создать Академию киберспорта - на базе городского центра компьютерного спорта. На первом этапе организаторы решили сконцентрироваться на наиболее популярных играх. Это многопользовательские шутеры CS:GO (Counter-Strike: Global Offensive - прим. ТАСС) и Valorant, стратегия Dota 2 и спортивный симулятор FIFA. Начать занятия в академии рассчитывают до конца 2021 года", - говорится в сообщении.

"Пригласили тренера, который играет в команде с ребятами из Москвы и Санкт-Петербурга, регулярно участвует в соревнованиях. Также в регионе есть сильный игрок в FIFA, который имеет рейтинг профессионального игрока в CS:GO", - цитирует пресс-служба регионального правительства директора барнаульского Центра киберспорта Максим Егера. Ученики академии смогут представлять регион на "Играх будущего".

"С 2019 года в Алтайском крае наблюдается новый импульс развития киберспорта. Открываются новые клубы, появляется много сильных игроков, проходят турниры. Ребята, видя успехи российских киберспортивных команд на международной арене, начинают более профессионально подходить к игре", - добавил Егер.

Впервые проект международного движения и турнира "Игры будущего" вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко представил в сентябре 2021 года в Казани на форуме "Россия - спортивная держава".

Международные соревнования впервые пройдут в России в 2023 году, национальные сборные будут состязаться в инновационных дисциплинах с использованием технологий, цифровой среды и физической активности. Формат соревнований подразумевает использование последних разработок в области робототехники, информационных технологий и искусственного интеллекта.