Свердловские власти в 2021 году выделили "Уральскому трубнику" 44 млн рублей

ЕКАТЕРИНБУРГ, 25 ноября. /ТАСС/. Власти Свердловской области ежегодно оказывают финансовую поддержку клубу по хоккею с мячом "Уральский трубник", который испытывает проблемы с финансированием. В этом году на развитие клуба направлено уже 44 млн рублей, сообщили ТАСС в Министерстве физической культуры и спорта региона.

Ранее было опубликовано открытое письмо московского "Динамо" губернатору области Евгению Куйвашеву, в котором клуб попросил сделать все возможное для сохранения "Уральского трубника". Пресс-атташе "Уральского трубника" Алексей Курош сообщил ТАСС, что проблема с финансированием клуба сейчас обострилась, в связи с чем команда может сняться с чемпионата России в любой момент.

"Ежегодно за счет средств регионального бюджета, выделяемых "Фонду поддержки спорта высших достижений", оказывается финансовая поддержка клубу. В текущем году финансирование клуба из областного бюджета уже составило 44 млн рублей. В свою очередь правительство Свердловской области сделает все возможное, чтобы не допустить снятие клуба с розыгрыша чемпионата России", - сказали в министерстве.

В ведомстве уточнили, что снятие команды с чемпионата возможно исключительно по решению руководства клуба. "Для обеспечения достаточного уровня финансирования менеджменту клуба необходимо создать эффективный пул из учредителей, для которых хоккей с мячом будет действительно важным, в том числе социальным проектом, и работоспособный наблюдательный совет, который будет способствовать решению вопросов финансирования", - добавили в министерстве.

"Уральский Трубник" занимает последнее место в турнирной таблице чемпионата России после шести матчей, сумев лишь раз сыграть вничью и потерпев пять поражений. Клуб был основан в 1937 году под названием "Металлург Востока" на Первоуральском трубном заводе, под нынешним названием выступает с 1965 года. Высшим достижением команды является третье место в чемпионате России в сезоне-2018/19.