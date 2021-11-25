Гендиректора "Трактора" расстроило, что болельщики не выбрали игроков клуба на Матч звезд

МОСКВА, 25 ноября. /Корр. ТАСС Рустам Шарафутдинов/. Гендиректор челябинского "Трактора" Иван Савин сообщил, что немного расстроился из-за отсутствия игроков своей команды в Фонбет - Матче звезд Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) по итогам голосования болельщиков. Об этом он рассказал ТАСС.

Голосование болельщиков по выбору игроков в команды на Неделю звезд хоккея в Челябинске завершилось 21 ноября. В нем приняли участие 11 722 болельщика, выбравшие 16 игроков. 15 января состоится мастер-шоу и полуфинальные матчи турнира, на следующий день - продолжение мастер-шоу, а также финал и матч за третье место.

"Меня немного расстроило, что болельщики не выбрали ни Никиту [Тертышного], ни других наших игроков из "Трактора" на Неделю звезд. Есть еще голосование журналистов и лиги, и мы надеемся, что наши игроки попадут в состав команд", - сказал Савин.

"Мы активно участвуем в организации Недели звезд хоккея, и хочу заверить, что это мероприятие будет проведено на высоком организационном уровне, мы прилагаем к этому все усилия. Пользуясь случаем, приглашаю всех наших болельщиков и болельщиков из других регионов приехать, и мы сделаем все от нас зависящее, чтобы они остались довольны. У нас сформирован оргкомитет, мы в тесном сотрудничестве с лигой принимаем участие в проработке и реализации всех моментов, связанных с Неделей звезд", - добавил он.

Савин рассказал про ситуацию с количеством зрителей, которое может быть допущено на ледовую арену "Трактор" имени Белоусова, где пройдет мероприятие. "Сложно реально спрогнозировать по допустимому количеству зрителей, все будет зависеть от эпидемиологической обстановки в нашем регионе. Все будет понятно ближе к Неделе звезд хоккея, мы прорабатываем разные сценарии, и в соответствии с эпидемиологической обстановкой и решением руководителя нашего региона будет просто достаточно выбрать один из вариантов, по которому мы пойдем в плане ограничения болельщиков", - отметил он.