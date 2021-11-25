Женская сборная России победила команду Эстонии на чемпионате Европы по керлингу

ТАСС, 25 ноября. Женская сборная России по керлингу со счетом 11:2 победила команду Эстонии в матче девятого тура предварительного этапа чемпионата Европы. Соревнования проходят в норвежском Лиллехаммере.

В состав женской сборной России под руководством Сергея Беланова и Ирины Колесниковой включены Алина Ковалева (скип), Юлия Портунова, Галина Арсенькина, Екатерина Кузьмина и Мария Комарова.

Сборная России выступает в дивизионе А, также в нем играют команды Германии, Дании, Италии, Турции, Чехии, Швейцарии, Швеции, Шотландии и Эстонии. По итогам кругового турнира четыре лучшие команды выходят в полуфинал. Финал пройдет 27 ноября.

Сборная России одержала семь побед при двух поражениях, ранее спортсменки гарантировали себе выход в 1/2 финала.

Женская сборная России выигрывала чемпионат Европы в 2006, 2012, 2015 и 2016 годах. На турнире 2011 года в Москве российская команда стала третьей, а через три года в Швейцарии уступила в финале хозяйкам турнира.