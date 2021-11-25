СМИ: футболист "Аталанты" Алексей Миранчук имеет предложение о переходе в "Зенит"

ТАСС, 25 ноября. Российский полузащитник итальянского футбольного клуба "Аталанта" Алексей Миранчук имеет предложение о переходе в петербургский "Зенит". Об этом на своей странице в Twitter сообщил журналист итальянского портала Calciomercato Даниэле Лонго.

В сезоне-2021/22 Миранчук в составе "Аталанты" провел на поле 215 минут в восьми матчах и отметился одной результативной передачей. Два раза россиянин попадал в стартовый состав, в остальных встречах он выходил на замену, в последних пяти матчах команды Миранчук на поле не выходил. Ранее сообщалось, что клуб хочет отдать россиянина в аренду. Помимо "Зенита" футболистом интересуются итальянские "Торино" и "Дженоа".

Миранчуку 26 лет, он выступает за "Аталанту" с 2020 года, за это время полузащитник провел за команду 39 матчей в различных турнирах, в которых забил семь голов и отдал три результативные передачи. Ранее футболист играл за московский "Локомотив", в составе которого стал чемпионом России, трехкратным обладателем Кубка России и победителем суперкубка страны. В составе сборной России Миранчук дошел до четвертьфинала домашнего чемпионата мира 2018 года.