Мельников: российские горнолыжники отправятся в Пекин накануне Олимпийских игр

МОСКВА, 25 ноября. /ТАСС/. Сборная России по горнолыжному спорту не будет заранее приезжать в Пекин и отправится в столицу Китая накануне Олимпийских игр. Об этом ТАСС рассказал президент Российской федерации горнолыжного спорта Леонид Мельников.

"Мы отправимся в Пекин непосредственно накануне стартов, - сказал Мельников. - Потому что специфика Кубка мира такова, что незадолго до Олимпиады будут проходить этапы Кубка мира в Европе. Сразу после этих соревнований мы вместе с другими сборными из Европы отправимся в Китай".

Также президент федерации горнолыжного спорта подчеркнул, что подготовка команды к Играм в Пекине идет согласно плану. "Готовимся согласно плану, принимаем участие в соревнованиях Кубка мира, 30 ноября начнутся соревнования в рамках Кубка Европы - все соревнуются, набирают очки. Стараемся, боремся за квоту, квалификация на Олимпийские игры в горнолыжном спорте продолжается до последнего этапа Кубка мира включительно. На этой неделе пройдет этап Кубка мира в Канаде, в дисциплине скоростного спуска примет участие россиянин Павел Трихичев", - добавил специалист.

Кроме того, Мельников рассказал, что все члены сборной России здоровы и вакцинированы, а принимающие участие в североамериканских этапах Кубка мира прошли ревакцинацию. "На сегодня все здоровы, все привиты отечественной вакциной "Спутник V", - сказал Мельников. - Те, кто полетел в Канаду и США, при получении визы делали ревакцинацию американской вакциной. Так мы смогли принять участие в квалификационных заездах в Канаде и США".

Последними этапами Кубка мира по горнолыжному спорту перед Олимпийскими играми в Пекине будут этапы в Австрии, Италии и Германии. Последняя женская гонка пройдет 30 января 2022 года, мужская - 25 января. Зимние Олимпийские игры в Пекине пройдут с 4 по 20 февраля 2022 года.