США приветствуют реформу системы управления WADA

МОСКВА, 25 ноября. /ТАСС/. США приветствуют реформу системы управления Всемирного антидопингового агентства (WADA), которая была одобрена в четверг. Об этом на заседании совета учредителей WADA заявил директор госуправления США по политике в области контроля за распространением наркотиков (ONDCP) Рахул Гупта.

В последнее время WADA подвергалось критике со стороны США за нежелание реформировать систему своего управления, Вашингтон в этом году отказался выплачивать в полном объеме ежегодные взносы в организацию. Было объявлено, что вместо $2,9 млн WADA получит $1,6 млн.

"Меня обнадеживают сделанные предложения, потенциально они снизят конфликт интересов, они продвигают мощные этические стандарты, повышают независимость и дают спортсменам в WADA право голоса", - сказал Гупта.

"Я могу заверить вас, что антидопинг продолжит оставаться приоритетом США. Я хочу поблагодарить руководство Международного олимпийского комитета и WADA за встречи, которые прошли на этой неделе, они были продуктивными. США признают WADA как одного глобального регулятора по борьбе с допингом в спорте", - заметил он.

Утвержденная реформа предоставит больше прав в управлении WADA спортсменам и национальным антидопинговым агентствам. Их представители получат места в исполкоме и в совете учредителей WADA. Предложения по реализации реформы должны быть подготовлены к маю 2022 года.

"Две недели назад у меня была возможность встретиться с американскими спортсменами, спонсорами и вещателями. Было приятно слышать, что для таких великих олимпийских чемпионов, как Кэти Ледеки, Райна Мерфи и других, особенно важна целостность спорта. Спортсмены, с которыми я разговаривал, приветствуют требования проходить проверку на допинг и необходимость отмечать свое местоположение для допинг-офицеров, они понимают, что это необходимо. О чем они нас попросили, так это работать над тем, чтобы такие же требования постоянно предъявлялись к другим спортсменам, независимо от того, откуда они, и это работа WADA", - заметил Гупта.