WADA удостоило Паунда титула президента-учредителя

ТАСС, 25 ноября. Всемирное антидопинговое агентство (WADA) удостоило члена Международного олимпийского комитета (МОК) Ричарда Паунда титула президента-учредителя. Об этом сообщает пресс-служба организации.

Должность президента-учредителя не дает права голоса, однако президент WADA Витольд Банька вправе приглашать Паунда на крупные мероприятия и совещания.

"На протяжении 22 лет имя Ричарда Паунда было синонимом WADA и его глобальной миссии по борьбе с допингом в спорте. Все это время Паунд добросовестно и усердно служил организации в различных должностях, в том числе в качестве первого президента, обеспечив разработку, утверждение и внедрение первого Всемирного антидопингового кодекса в 2004 году", - сказал Банька.

Паунду 79 лет, он является первым президентом WADA. Паунд руководил агентством с 1999 по 2007 год. С 1978 года он входит в МОК, дольше всех являясь членом организации. В 2001 году Паунд баллотировался на пост президента МОК, но уступил бельгийцу Жаку Рогге. В январе Паунд покинул совет учредителей WADA в связи с истечением срока членства, который завершился 31 декабря 2020 года.

Паунд возглавлял комиссию, которая в 2015 году опубликовала отчет об использовании допинга в российской легкой атлетике. Это привело к признанию Российского антидопингового агентства не соответствующим кодексу WADA, а также лишению членства Всероссийской федерации легкой атлетики в международной ассоциации, которое до сих пор не восстановлено.