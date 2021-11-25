СМИ: Рангник станет временным тренером "Манчестер Юнайтед"

ТАСС, 25 ноября. Руководитель по спорту и развитию московского футбольного клуба "Локомотив" Ральф Рангник может временно возглавить английский "Манчестер Юнайтед". Об этом сообщает портал The Athletic.

Ранее с поста главного тренера был уволен норвежец Уле-Гуннар Сульшер, который возглавлял английскую команду с 2018 года.

По информации источника, "Манчестер Юнайтед" уже достиг соглашения с германским специалистом. Рангник пробудет на посту главного тренера до конца мая 2022 года, затем займет должность консультанта. На данный момент руководство "Манчестер Юнайтед" ожидает согласия "Локомотива".

Рангнику 63 года, он работает в "Локомотиве" с июля 2021 года. В качестве тренера он дважды возглавлял немецкий "Лейпциг" (2015-2016, 2018-2019). С июля 2012 года по июнь 2019 года Рангник с перерывами на тренерскую деятельность возглавлял департамент по спорту и развитию системы клубов "Ред Булл". За время его работы "Лейпциг" становился бронзовым призером чемпионата Германии, а также выходил в финал кубка страны.

Также Рангник был главным тренером в "Шальке", "Хоффенхайме", "Ганновере" и "Штутгарте". Вместе с "Шальке" он выиграл Кубок Германии и завоевал серебряные медали национального первенства.