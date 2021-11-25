Министерства спорта России и Белоруссии планируют улучшить систему подготовки детей

МОСКВА, 25 ноября. /ТАСС/. Министерство спорта России и Министерство спорта и туризма Белоруссии планируют реализовать программу, направленную на совершенствование системы спортивной подготовки детей и подростков. Об этом сообщает пресс-служба Минспорта.

Программа "Создание цифровой платформы диагностики спортивно одаренных детей по интегрированным показателям опорных взаимодействий и двигательно-координационных способностей" призвана повысить качество и безопасность тренировочного процесса, результативность спортивной деятельности, сохраняя энергосберегающие функции организма и здоровья ребенка.

Специалисты на регулярной основе будут тестировать спортивно одаренных детей с помощью мобильных передвижных аппаратно-программных комплексов: проверять их общее состояние здоровья, проводить генетическое тестирование и другие исследования. Благодаря полученным данным будут подготовлены рекомендации по реабилитации, врачебному контролю и тренировочному процессу для детей и методические рекомендации для тренеров и врачей.

По итогам заседания коллегий министерств спорта России и Белоруссии был подписан протокол о намерениях по реализации программы.