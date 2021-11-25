Россиянки разгромили сборную Азербайджана в матче отбора к чемпионату мира по футболу

ТАСС, 25 ноября. Женская сборная России по футболу обыграла команду Азербайджана в матче отборочного турнира к чемпионату мира 2023 года со счетом 4:0. Встреча прошла в Баку.

Голами отметились Марина Федорова (16-я минута), Алсу Абдуллина (28), Алена Андреева (43) и Маргарита Черномырдина (90+5). Россиянки занимают второе место в группе E (15 очков, 5 матчей), лидируют датчанки (15 очков, 5 матчей), опережающие сборную России по дополнительным показателям. На третьей позиции находится команда Черногории (6 очков; 4 матча), далее идут сборные Мальты (4; 4), Боснии и Герцеговины (1; 5) и Азербайджана (0; 5). В следующем матче российская команда на выезде встретится со сборной Дании, команда Азербайджана примет сборную Черногории, оба матча состоятся 30 ноября.

По итогам европейского отбора в финальную часть напрямую попадут победители каждой из девяти групп. Девять сборных, ставших в своих группах вторыми, проведут еще один раунд квалификации, по итогам которого на чемпионат мира выйдут две команды, еще одна сборная получит право отобраться в межконтинентальном отборе.

Чемпионат мира пройдет с 20 июля по 20 августа 2023 года в Австралии и Новой Зеландии с участием 32 команд. Мировое первенство проводится каждые четыре года. На турнир 2019 года сборная России не попала. Лучшим результатом россиянок на чемпионатах мира является выход в четвертьфинал в 1999 и 2003 годах.