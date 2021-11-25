"Металлург" обыграл минское "Динамо" в матче КХЛ, отыгравшись со счета 0:4

ТАСС, 25 ноября. Магнитогорский "Металлург" одержал волевую победу над минским "Динамо" со счетом 5:4 по буллитам в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ), уступая по ходу игры с разницей в четыре шайбы. Встреча прошла в Магнитогорске.

Заброшенными шайбами в составе минского "Динамо" отметились Александр Суворов (11-я минута), Артем Демков (14), Адам Альмквист (25) и Тайлер Граовац (37). У "Металлурга" отличились Брендэн Лайпсик (44), Семен Кошелев (50), Филпп Майе (53) и Денис Зернов (59). Победный буллит реализовал Джош Карри.

После третьей пропущенной шайбы вратарь "Металлурга" Юхо Олкинуора был заменен на Василия Кошечкина. Команда из Белоруссии потерпела шестое поражение подряд. Последнюю победу "Динамо" одержало 6 ноября в гостевом матче со "Спартаком" (4:3) в овертайме.

"Металлург" набрал 53 очка после 32 матчей и занимает первое место в турнирной таблице Восточной конференции. "Динамо" с 36 очками после 32 матчей располагается на седьмой строчке в Западной конференции. В следующем матче "Металлург" 28 ноября на выезде сыграет с "Куньлунем Ред Стар", а минское "Динамо" в тот же день примет челябинский "Трактор".