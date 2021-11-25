Воробьев: сейчас в КХЛ востребован атакующий стиль, игры стали интереснее

ТАСС, 25 ноября. Атакующий стиль стал преобладать в Континентальной хоккейной лиге (КХЛ), это должно поднять интерес к турниру. Такое мнение высказал главный тренер магнитогорского "Металлурга" Илья Воробьев, чей комментарий приводит "Спорт-Экспресс".

"Сейчас хоккей в лиге стал намного интереснее, - сказал Воробьев. - Команды стали играть чище, плюс забивают больше голов, играют без откатов и выжиданий. Сейчас надо атаковать, чтобы побеждать, поэтому это огромный шаг для лиги, ее рекламы и интереса. Когда счет 1:0, люди справедливо переключат на другой вид спорта, где 1:0 - это нормально".

"Сейчас по правилам захваты сразу караются удалениями. Главное, чтобы это продолжалось, это поднимет интерес к нашей лиге и поможет сборной. Когда-то давно это был наш хоккей - советский. Приятно, что сейчас атакующий стиль востребован", - добавил специалист.

"Металлург" возглавляет турнирную таблицу Восточной конференции Континентальной хоккейной лиги, набрав 53 очка в 32 матчах.