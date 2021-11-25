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Допинг в спорте

Бюджет Всемирного антидопингового агентства увеличится до $47 млн в 2022 году

Такое решение было принято на заседании совета учредителей WADA в четверг

ТАСС, 25 ноября. /ТАСС/. Совет учредителей Всемирного антидопингового агентства (WADA) принял решение увеличить бюджет на 2022 год до $47 млн. Об этом сообщает пресс-служба организации.

Проект бюджета был одобрен финансовым комитетом WADA в июне и рекомендован исполкомом организации на сентябрьском заседании.

Предполагаемый бюджет составит $47 млн. Это на 8% больше, чем в 2021 году.

В следующий раз заседание совета учредителей WADA пройдет с 18 по 19 мая 2022 года в Каире. В случае ухудшения эпидемиологической обстановки совет учредителей частично соберется в онлайн-формате.

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